Важное 16 ноября 2023, 18:45 Версию со взрывом газа в жилом доме в Астрахани исключили Вице-губернатор Астраханской области Князев исключил взрыв газа в жилом доме

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Часть жилого дома обрушилась в Астрахани не из-за взрыва газа. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Астраханской области Олег Князев, передал ТАСС.

«Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания. Сейчас как раз разбираемся», — указал он.

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По его словам, на месте происшествия уже работают представители МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Они проведут детальный анализ случившегося. Только после этого, заметил Князев, можно будет установить точную причину произошедшего.

Два подъезда жилого дома на Вокзальной площади в Астрахани обрушились вечером 16 ноября. Для жильцов дома создали три пункта временного размещения. Жителей обеспечили горячей едой и водой.

Спасателям удалось эвакуировать из дома 213 человек, из которых 37 — дети.

Прокуратура начала проверку после этого ЧП. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей и деятельность уполномоченных органов в этой сфере.