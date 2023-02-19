19 февраля 2023, 17:45
Версию об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины подтвердили
Бастрыкин: версию, что за терактом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины, подтвердили
За организацией теракта на Крымском мосту осенью 2022 года стоят украинские спецслужбы. Эта версия подтвердилась в ходе следствия, заявил ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Бастрыкин отметил, что ранее в ходе расследования специалисты СК уже установили 12 человек, которые имели непосредственное отношение к совершению преступления.
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Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России, восемь из них находятся под стражей.
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«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических», — добавил глава ведомства.
Также следователи обобщают и систематизируют всю полученную информацию, чтобы установить полную картину произошедшего и других лиц, причастных к теракту.
Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. Подрыв фуры со взрывчаткой привел к обрушению двух пролетов автомобильной части переправы и пожару на железнодорожной. Жертвами стали четыре человека.
Президент России Владимир Путин констатировал, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.
СК РФ
Взрыв на Крымском мосту
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