Важное 19 февраля 2023, 17:45 Версию об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины подтвердили Бастрыкин: версию, что за терактом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины, подтвердили РИА «Новости»

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За организацией теракта на Крымском мосту осенью 2022 года стоят украинские спецслужбы. Эта версия подтвердилась в ходе следствия, заявил ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин отметил, что ранее в ходе расследования специалисты СК уже установили 12 человек, которые имели непосредственное отношение к совершению преступления.

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Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России, восемь из них находятся под стражей.

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«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических», — добавил глава ведомства.

Также следователи обобщают и систематизируют всю полученную информацию, чтобы установить полную картину произошедшего и других лиц, причастных к теракту.

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. Подрыв фуры со взрывчаткой привел к обрушению двух пролетов автомобильной части переправы и пожару на железнодорожной. Жертвами стали четыре человека.

Президент России Владимир Путин констатировал, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.