Происшествия 09 августа 2023, 14:56 Версию об атаке БПЛА в Сергиевом Посаде опровергли в СК Представитель СК Врадий: БПЛА не атаковал завод в Сергиевом Посаде

Читать 360tv в

Версия том, что взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел из-за прилета беспилотника, не подтвердилась. Такое заявление сделала старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий в комментарии.

«Информация об атаке беспилотника не подтверждается», — сказала Врадий.

Реклама

По ее словам, следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром в среду, 9 августа. Ударная волна повредила несколько жилых домов и спортивный комплекс «Луч». Эвакуация понадобилась детскому саду, который находился рядом с эпицентром случившегося.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все произошло в 10:40 в металлическом ангаре, где находился склад пиротехники. По его словам, 43 пострадавших доставили в больницы Сергиева Посада. Шесть человек находятся в реанимации.