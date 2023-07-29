Происшествия 29 июля 2023, 02:06 Вероятного зачинщика взрыва на НПЗ в Самаре задержали на границе России Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре поймали на границе РФ при попытке покинуть страну Freepik

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Вероятного организатора взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре задержали при попытке покинуть Россию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что по предварительным данным предполагаемый зачинщик взрыва был работником КНПЗ. Он переехал в Россию с Украины.

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Ранее 28 июля на Куйбышевском НПЗ случился взрыв. Как заявил Хинштейн, на территории предприятия кто-то заранее заложил взрывчатку. В связи с происшествием никто не пострадал, взрыв не нанес серьезных повреждений.

В этот же день произошел еще один взрыв — в Таганроге Ростовской области. Российские силы ПВО сбили над городом выпущенную Украиной ракету. Свидетельница случившегося рассказала «360», что на момент ЧП сидела под окнами. По ее словам, осколки разбитых окон разлетелись повсюду, некоторым людям они попали в лицо. Позже в центре медицины и катастроф сообщили, что в результате теракта пострадало 16 человек.