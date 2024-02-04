Происшествия 04 февраля 2024, 19:40 Вероятное похищение жительницы Кирова попало в объектив камеры домофона Полиция Кирова начала проверку после появления видео с похищением девушки РИА «Новости»

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Вернувшуюся на такси домой жительницу дома на Широтной улице в Кирове силой увели двое мужчин. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения подъезда и разошелся по социальным сетям и Telegram-каналам.

По данным местного издания ProGorod, нападение неизвестных на девушку произошло в ночь со 2 на 3 февраля. Таксист, который привез девушку к дому, даже не вышел из машины, когда неизвестные уводили его пассажирку.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что проводят проверку после изучения видео из социальных сетей.

Жильцы дома в беседе с журналистами подтвердили, что полицейские приходили и опрашивали соседей пропавшей. Домой девушка не вернулась до сих пор.

Запись с камер наблюдения помогла следователям из Новосибирска установить личности подозреваемых в похищении и вымогательстве денег у подростка. По данным ведомства, четверо молодых людей силой вывели юношу из кафе, увезли на машине к банкомату и заставили снять наличные.

Против злоумышленников завели два уголовных дела — за вымогательство и похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений. Суд отправил троих под стражу, а одного из участников группы оставил под домашним арестом.