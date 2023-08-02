Эксклюзив 02 августа 2023, 10:04 Вернувшийся в Иркутск самолет S7 допустили к полету после ЧП со стаей птиц Компания S7: вернувшийся в Иркутск самолет допустили к полету после ЧП со стаей птиц РИА «Новости»

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Технические специалисты осмотрели самолет, вернувшийся в аэропорт Иркутска из-за появления на пути стаи птиц, сообщили «360» представители авиакомпании S7.

В пресс-службе уточнили, что самолет S7 6329 2 августа выполнял рейс Иркутск — Якутск. Во время взлета на пути самолета появилась стая птиц.

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Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра самолета. Пассажиры ожидали вылета в терминале аэропорта. Им предоставили напитки и питание.

После необходимой процедуры осмотра никаких повреждений не выявили, самолет допустили к выполнению полета.

«Рейс вылетел в 14:03 по местному времени», — заключили в компании.

Ранее о ЧП со стаей птиц сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, на борту самолета находились 124 пассажира. Никто не пострадал.