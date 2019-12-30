Вербовщика террористов задержали в Хабаровском крае

Жителя Хабаровска задержали по подозрению в пропаганде терроризма и вербовке в международную террористическую организацию. Мужчина призывал оказывать финансовую помощь незаконным вооруженным формированиям и лично участвовал в их деятельности.

Подозреваемый, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону, общался с членом террористической группировки через мессенджеры и в итоге присоединился к террористам.

Мужчине поручили пропагандировать терроризм, вербовать новых членов организации и публично призывать к террористической деятельности. Для этого, получив инструкции от «кураторов», 45-летний хабаровчанин стал публиковать в социальных сетях ролики на соответствующую тематику. Кроме того, он и сам участвовал в террористической деятельности.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела. За участие в террористической организации житель Хабаровска может получить до 20 лет лишения свободы. Его также подозревают в публичных призывах к террористической деятельности через интернет, за что, в случае признания вины, мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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