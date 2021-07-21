Вербовщика террористов поймали на Урале

В Свердловской области задержали уроженца Таджикистана, который был последователем организации «Хайат Тахрир Аш-Шам».* Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Мужчину поймали в Екатеринбурге. По данным информагентства, задержанный занимался вербовкой рекрутов для дальнейшей отправки их в Сирию. Он не стал отрицать того, что работал через сети по всем регионам страны, как и другие вербовщики.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории России.