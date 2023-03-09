Происшествия 09 марта 2023, 22:11 Веранда обрушилась на шестилетнюю девочку в Гусь-Хрустальном. Полицейские возбудили дело

Читать 360tv в

Веранда обрушилась на шестилетнюю девочку в детском саду Гусь-Хрустального. В связи со случившимся прокуратура по Владимирской области возбудила уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 7 марта 2023 года на территории детского сада № 12. Воспитательница вывела детей на прогулку. В какой-то момент одна из воспитанников вышла на веранду, однако крыша обрушилась. В результате ребенок получил закрытый перелом носа.

Реклама

По предварительным данным, обрушение произошло из-за неубранного снега. Возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Реклама