Эксклюзив 07 февраля 2023, 06:44 Вентиляционная камера загорелась на одном из московских заводов Пожар потушили на заводе в САО Москвы

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В промзоне на севере Москвы произошел пожар. Спасатели потушили возгорание в вентиляционной шахте одного из заводов, рассказал источник «360».

Экстренные службы рано утром 7 февраля вызвали в административное здание на улице 1-я Магистральная недалеко от Звенигородского шоссе. Пожар произошел в производственном корпусе, огонь заметили в вентиляционной камере на шестом этаже. Специалисты быстро потушили его на площади пяти квадратных метров. Причину возгорания не уточнили.

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Две аварии со смертельным исходом произошли 7 февраля на МКАД и Северо-Восточной хорде. В первом случае опрокинулся на бок груженый тушками свинины грузовик, во втором — каршеринговый Volkswagen Tiguan врезался в опору эстакады. Погибли водители машин.

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