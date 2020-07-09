09 июля 2020, 09:53
Венесуэльские военные сбили самолет наркоторговцев с американским номером
Венесуэльские военные сбили самолет с американским регистрационным номером, во вторник, 7 июля. По предварительным данным судно принадлежало наркоторговцам, сообщило ИА «Политика сегодня» со ссылкой на информацию представителей Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы.
«После выполнения предусмотренного законом протокола, самолеты ВВС приступили к нейтрализации судна», — уточнили в Twitter-аккаунте командования.
Отмечается, что с 2013 года в государстве действует закон, который позволяет ликвидировать самолеты, которые принадлежат лицам, занимающимся сбытом наркотических средств. Речь идет о воздушных суднах, пролетающих над территорией южноамериканской республики.