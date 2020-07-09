Венесуэльские военные сбили самолет наркоторговцев с американским номером

«После выполнения предусмотренного законом протокола, самолеты ВВС приступили к нейтрализации судна», — уточнили в Twitter-аккаунте командования.

Отмечается, что с 2013 года в государстве действует закон, который позволяет ликвидировать самолеты, которые принадлежат лицам, занимающимся сбытом наркотических средств. Речь идет о воздушных суднах, пролетающих над территорией южноамериканской республики.