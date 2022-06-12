Велосипедисты пострадали при ДТП в Луховицах

Автомобиль наехал на группу велосипедистов в городском округе Луховицы. Пострадавших доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Согласно предварительной информации, авария произошла вечером 11 июня. Два автомобиля врезались друг в друга в деревне Красная Пойма. После столкновения одна из машин наехала на группу велосипедистов. На дороге были как взрослые, так и дети. Всех пострадавших отвезли в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — написало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

На место уже выехал Луховицкий городской прокурор Михаил Сурмило. Такое поручение дал исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев. Все обстоятельства и причины аварии продолжают выяснять сотрудники правоохранительных органов.