Велосипедист умер на пешеходном переходе в Перми

Несчастный случай произошел накануне вечером в Перми на пересечении улицы Монастырской и Комсомольского проспекта, напротив Соборной площади. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

«На пешеходном переходе велосипедисту стало плохо, он скончался. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность мужчины, им оказался пермяк 1963 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается причина смерти», — пояснили в ведомстве.

Очевидцы происшествия в группе «ЧП ДТП Пермь» рассказали, что мужчина переходил дорогу вместе с велосипедом. Внезапно он потерял равновесие и упал на дорогу прямо на проезжей части. К нему мигом подбежали люди, а скорая помощь прибыла примерно через 20 минут. Спасти пермяка не удалось.