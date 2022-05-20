Велосипедист угодил под колеса машины в Чите

Мальчик, управлявший велосипедом, попал под колеса автомобиля в Чите. Ранее в городе уже произошел аналогичный случай. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в четверг, 19 мая, в поселке Биофабрика на улице Садовой. Автомобиль Toyota Corolla Fielder сбил несовершеннолетнего водителя велосипеда. Парень попытался переехать дорогу в неположенном для того месте. Травмы молодого человека оказались незначительными.