14 ноября 2022, 14:22
Велосипедист стал жертвой ДТП в Ростовской области
ДТП, в котором погиб велосипедист, произошло в вечернее время на дороге между Новочеркасском и поселком Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
По информации УГИБДД по региону, водитель автомобиля LADA сбил человека на велосипеде.
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«Пострадавший скончался от полученных травм еще до приезда медиков», — говорится в сообщении ведомства.
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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
ДТП
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