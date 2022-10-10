Велосипедист сбил двух пешеходов в Петербурге. Пострадавших госпитализировали | 360°

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10 октября 2022, 14:15

Велосипедист сбил двух пешеходов в Петербурге. Пострадавших госпитализировали

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В Санкт-Петербурге на Васильевском острове 35-летний велосипедист сбил двух пешеходов. Об этом написал «Петроград» со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 октября, в 15:15 на Малом проспекте. Мужчина на велосипеде сбил 34-летнюю женщину и ее 12-летнего сына в тот момент, когда они переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

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Ребенок и его мать попали в больницу с травмами головы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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