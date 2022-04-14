Велосипедист провалился в котлован с кипятком в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошла коммунальная авария, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщило РИА ФАН с ссылкой на региональный Следком.

По данным информагентства, у дома на улице Чехова прорвало трубу с горячей водой. В результате на проезжей части обрушился асфальт и образовалась промоина. Проезжавший мимо велосипедист провалился в яму с кипятком и получил обширные ожоги всего тела. Возбуждено уголовное дело.