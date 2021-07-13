Велосипедист пострадал в аварии на Ямале

В ЯНАО случилось ДТП, в результате которого пострадал велосипедист. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Авария произошла накануне вечером в поселке Пурпе. Велосипедист ехал в наушниках и не услышал машины, двигавшейся сзади. Он не обозначил свой маневр жестом руки и допустил столкновение, в результате которого получил травмы. Региональная Госавтоинспекция призвала велосипедистов к внимательности на дорогах и попросила не использовать гаджеты во время движения.