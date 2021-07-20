Велосипедист пострадал от нападения аллигатора во Флориде

Аллигатор напал на велосипедиста во Флориде. О случившемся сообщило NY Daily News со ссылкой на пресс-службу региональных правоохранительных органов.

Нападение произошло неподалеку от Уэст-Палм-Бич. Аллигатор напал на мужчину в региональном парке Халпатиоки в Стюарте. Пострадавшего мужчину пришлось эвакуировать с помощью вертолета, передали «Известия». Размер хищника составлял почти 2,5 метра. Специализированным службам удалось поймать нападавшую самку аллигатора и еще одну особь. В результате нападения мужчина получил серьезные травмы.