Происшествия 11 марта 2024, 17:25 Велосипедист, попавший в ДТП в Петербурге, умер в больнице

Читать 360tv в

Авария с участием велосипедиста произошла накануне у дома № 15 на Крестовском проспекте в Петербурге. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Сообщается, что мужчина выходил из припаркованного на обочине Mercedes и сбил велосипедиста. От удара его отбросило на проезжую часть и затем на велосипедиста наехал 53-летний водитель Volvo.

Реклама

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где впоследствии он скончался. Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливается личность погибшего.