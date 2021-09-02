Велосипедист попал под машину в Пензенской области на четвертом километре дороги «Неверкино — Демино-Верхозим». Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Велосипедист попал в больницу. Правоохранители проведут проверку данного происшествия. Пензенцев попросили соблюдать осторожность на дороге. Ранее пенсионер попал под машину в Новосибирске. Сбивший его водитель скрылся с места происшествия.