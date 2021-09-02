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    02 сентября 2021, 14:36

    Велосипедист попал под машину в Пензенской области

    Дарья Морозова

    Велосипедист попал под машину в Пензенской области на четвертом километре дороги «Неверкино — Демино-Верхозим». Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

    Велосипедист попал в больницу. Правоохранители проведут проверку данного происшествия.

    Пензенцев попросили соблюдать осторожность на дороге.

    Ранее пенсионер попал под машину в Новосибирске. Сбивший его водитель скрылся с места происшествия.