Велосипедист попал под колеса машины в Казани из-за желания поскорее поесть

Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Казани на перекрестке улиц Шаляпина и Качалова. Мужчина не уследил за дорогой из-за того, что сильно хотел есть. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу.

Водитель велосипеда двигался по левой полосе проезжей части. Водитель автомобиля Opel Zafira не уступил ему дорогу, из-за чего произошло столкновение.

Велосипедисту оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. Он рассказал, что двигался в неположенном месте из-за того, что очень сильно хотел есть и спешил домой.