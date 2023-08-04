Происшествия 04 августа 2023, 16:49 Велосипедист попал под колеса грузовика в Красногвардейском районе Петербурга

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Авария с участием грузовой машины и велосипедиста произошла утром, 4 августа, в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщило издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Водитель грузовика на Новочеркасском проспекте сдавал назад, не заметил велосипедиста и наехал на него.

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Пострадавший скончался на месте происшесвия. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.