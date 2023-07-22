Происшествия 22 июля 2023, 14:15 Велосипедист попал под колеса авто на переходе в Москве Автомобиль сбил велосипедиста на переходе на Бутырской улице в Москве РИА «Новости»

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Автомобилист сбил человека, переезжавшего пешеходный переход на велосипеде, на Бутырской улице в Москве. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

ДТП произошло поздно вечером 21 июля в районе дома 84. Из-за аварии оказалось затруднено движение транспорта в сторону области. Чтобы восстановить поток, потребовалось порядка двух часов.

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О пострадавших при ДТП или об их состоянии службы не сообщили. Однако дептранс напомнил велосипедистам обязательно спешиваться при пересечении перехода и везти свои средства передвижения рядом.

На Третьем транспортном кольце ранее водитель автомобиля Haval выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с такси. Пострадал сам водитель, а также пассажирка такси, оба госпитализированы.