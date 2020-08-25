Велосипедист погиб в ДТП с двумя авто в Оренбурге

Трагедия случилась на перекрестке улиц Пролетарская — Шевченко областного центра. По предварительной информации, ВАЗ под управлением 82-летнего водителя выехал на перекресток на красный свет и врезался в Skoda.

От удара отечественную легковушку выбросило встречную полосу, по которой в это время ехал велосипедист. 53-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины смертельной аварии.