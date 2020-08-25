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    25 августа 2020, 19:21

    Велосипедист погиб в ДТП с двумя авто в Оренбурге

    Редакция сайта 360°

    В Оренбурге в аварии с двумя машинами погиб велосипедист. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону.

    Трагедия случилась на перекрестке улиц Пролетарская — Шевченко областного центра. По предварительной информации, ВАЗ под управлением 82-летнего водителя выехал на перекресток на красный свет и врезался в Skoda.

    От удара отечественную легковушку выбросило встречную полосу, по которой в это время ехал велосипедист. 53-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался.

    Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины смертельной аварии.

    Новости SMI.FM