Велосипедист погиб в аварии в Уфе

В столице Башкирии случилось ДТП, жертвой которого стал 13-летний велосипедист. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

По данным издания, авария произошла накануне в Уфе на лице Сельская Богородская. Мальчик на самокате попал под колеса грузовика КамАЗ и погиб. По словам водителя машины, при спуске с моста по правой стороне никого не было. Он услышал удар о правый бок после того, как стал поворачивать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.