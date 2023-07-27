Происшествия 27 июля 2023, 16:28 Велосипедист погиб, попав под колеса иномарки в Геленджике

Читать 360tv в

ДТП произошло в Геленджике. На трассе «Дон» 26 июля под колеса иномарки попал велосипедист. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу.

Авария случилась неподалеку от «Сафари-парка» на объездной дороге в сторону Новороссийска. Девушка-водитель за рулем MG HS врезалась в велосипедиста, который пересекал дорогу справа налево. При этом водитель велосипеда не убедился в том, что движение безопасно.

Реклама

Велосипедист получил серьезные травмы. Его доставили в городскую больницу, где он позже скончался.