08 апреля 2024, 15:35
Велосипедист погиб под колесами КамАЗа на трассе в Краснодарском крае
На Кубани авария с участием грузовика унесла жизнь одного человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу БДД УГИБДД РФ по региону.
ДТП случилось на трассе Краснодар — Ейск. Согласно предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя КамАЗом, сбил велосипедиста, следовавшего в попутном направлении.
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Водитель двухколесного транспорта скончался на месте от полученных травм. Личность погибшего устанавливается.
ДТП
Краснодарский край
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