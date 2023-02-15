Происшествия 15 февраля 2023, 16:59 Велосипедист погиб под колесами фуры в Ивановской области

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Смертельное ДТП произошло в среду, 15 февраля, на трассе Тейково — Гаврилов Посад в Ивановской области. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

По данным ведомства, фура переехала велосипедиста, который лежал на дорожном полотне. Мужчина погиб на месте происшествия.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, почему велосипедист лежал на проезжей части дороги.

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