Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Ростове-на-Дону

Смертельное ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Водитель Renault Sandero сбил велосипедиста. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на Госавтоинспекцию по области.

Ситуация произошла днем 17 мая. Водитель Renault Sandero находился в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по улице Плодовой и не успел заметить пострадавшего. В результате велосипедист попал под колеса машины.

«Пострадавший мужчина скончался от полученных ранений. Это произошло в дневное время 17 мая», — заявили в ведомстве.