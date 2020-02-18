18 февраля 2020, 14:14
Велосипедист погиб на трассе Кубани
На трассе станица Журавская — Тихорецк «Газель» столкнулась с велосипедистом. Последний погиб на месте происшествия. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП произошло 17 февраля в 8:10 по местному времени. Предполагается, что водитель автомобиля не выдержал дистанцию и въехал в велосипедиста, который двигался перед ним.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку случившегося.