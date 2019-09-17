Велосипедист насмерть сбил пожилого петербуржца и сбежал

Правоохранители разыскивают неизвестного велосипедиста, который сбил 74-летнего пешехода на Загородном проспекте. После столкновения молодой человек скрылся с места преступления. Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики экстренно доставили мужчину в больницу, где он впал в кому и в дальнейшем скончался, сообщило информационное агентство Nation News.

Сотрудники ГИБДД объявили в розыск велосипедиста. По словам стражей порядка, молодой человек может не знать о тяжести последствий ДТП.