24 июля 2022, 22:04
Велосипед зажал подростка при падении в канаву в Новой Москве
Источник: подросток получил травму шеи при падении с велосипедом в канаву в Новой Москве
Поездка на велосипеде закончилась серьезной травмой для 15-летнего москвича. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, мальчик упал в канаву вместе с транспортным средством в селе Былово Троицкого административного округа Москвы.
По словам собеседника, пострадавший получил травму шеи. Из-за велосипеда выбраться самостоятельно подросток не смог. На место выехали сотрудники экстренных служб.