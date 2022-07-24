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    24 июля 2022, 22:04

    Велосипед зажал подростка при падении в канаву в Новой Москве

    Источник: подросток получил травму шеи при падении с велосипедом в канаву в Новой Москве

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Поездка на велосипеде закончилась серьезной травмой для 15-летнего москвича. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, мальчик упал в канаву вместе с транспортным средством в селе Былово Троицкого административного округа Москвы.

    По словам собеседника, пострадавший получил травму шеи. Из-за велосипеда выбраться самостоятельно подросток не смог. На место выехали сотрудники экстренных служб.