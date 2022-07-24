Велосипед зажал подростка при падении в канаву в Новой Москве

Поездка на велосипеде закончилась серьезной травмой для 15-летнего москвича. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, мальчик упал в канаву вместе с транспортным средством в селе Былово Троицкого административного округа Москвы.

По словам собеседника, пострадавший получил травму шеи. Из-за велосипеда выбраться самостоятельно подросток не смог. На место выехали сотрудники экстренных служб.