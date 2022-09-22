Велосипед украли у жительницы Екатеринбурга | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Велосипед украли у жительницы Екатеринбурга

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В Екатеринбурге за помощью к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила о краже своего велосипеда. Об этом сообщило ИА Nation News.

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По данным информагентства, неизвестный похитил велосипед, который был припаркован на улице Щорса у салона красоты. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. Полицейские проводят проверку.

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