Великий Князь Георгий Романов посчитал, что от гибели в аварии его уберег Господь

Великий Князь приехал на Петербургский культурный форум. Однако часть времени пребывания в Северной столице оказалась омрачена жутким ДТП и поездкой в больницу.

По словам очевидцев, микроавтобус буквально взлетел. Как сообщил портал «Дни.ру», Георгий Романов находился на переднем сиденье. Отмечается, что если бы автомобиль отбросило в другую сторону, он слетел бы в Неву, а до потока встречной полосы автомобиль не долетел совсем немного.

Великий Князь Георгий Михайлович Романов не пострадал в аварии, однако все равно отправился в больницу для обследования.

«Меня уберег Господь», — заявил Великий Князь.