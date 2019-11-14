Великий Князь Георгий Романов посчитал, что от гибели в аварии его уберег Господь
В ДТП на Синопской набережной в Санкт-Петербурге перевернулся и повис на ограждении микроавтобус, в котором находился Великий Князь Георгий Михайлович Романов, сообщил «Царьград».
Великий Князь приехал на Петербургский культурный форум. Однако часть времени пребывания в Северной столице оказалась омрачена жутким ДТП и поездкой в больницу.
По словам очевидцев, микроавтобус буквально взлетел. Как сообщил портал «Дни.ру», Георгий Романов находился на переднем сиденье. Отмечается, что если бы автомобиль отбросило в другую сторону, он слетел бы в Неву, а до потока встречной полосы автомобиль не долетел совсем немного.
Великий Князь Георгий Михайлович Романов не пострадал в аварии, однако все равно отправился в больницу для обследования.
«Меня уберег Господь», — заявил Великий Князь.