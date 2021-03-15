Вейп взорвался у екатеринбургского подростка во рту и выбил ему зубы

Школьник в Екатеринбурге решил после уроков покурить вейп и лишился зубов — электронное устройство взорвалось прямо у него во рту. Об этом сообщил портал E1.ru со ссылкой на департамент образования столицы Урала.

«Такой инцидент случился с одним из учеников [гимназии №47], но он произошел не на территории школы и после образовательного процесса. С мамой держат связь, у ребенка стабильное состояние, сейчас он на больничном», — приводит портал текст сообщения департамента.

В пресс-службе не уточнили, какие травмы получил мальчик. Источник портала рассказал, что школьнику взрывом выбило зубы. Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин напомнил, что вейпы опасны не только тем, что могут взорваться. По его словам, в жидкости для парения есть этиленгликоль — вещество, которое увеличивает альвеолы до размера попкорна.

«Это действительно довольно страшный агрегат», — подытожил врач.

В прошлом году издание MedicalXpress написало, что поражению организма от курения вейпа придумали специальный диагноз: EVALI. От вдыхания пара у людей могут начаться рвота, диарея, кашель и подняться высокая температура.