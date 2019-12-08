Въехавшего в школьников водителя задержали в Нижнем Новгороде

Следователи задержали предполагаемого виновника смертельной аварии в Нижнем Новгороде. Там автомобиль въехал в группу школьников: погибла одна женщина, пострадали девять детей.

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, в качестве подозреваемого в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин», — сообщили в пресс-службе нижегородского управления Следственного комитета.

Авария произошла вечером 7 декабря. По информации пресс-службы СК, пострадали двое взрослых и девять подростков в возрасте 14-15 лет. Все дети доставлены в больницу. Троим из них оказана хирургическая помощь. Состояние детей оценивают как средней степени тяжести.

После аварии в больницы также доставили пострадавших женщин, одна из них от полученных травм скончалась. Погибшей оказалась мать школьника.

В СК также сообщили, что 43-летний подозреваемый, управлявший Toyota, отказался от медицинского освидетельствования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.