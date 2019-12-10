Ведущий «Званого ужина» предотвратил пожар

Григорий Шевчук около часа ночи почувствовал запах гари. По его словам, было похоже, будто горит пластмасса. Мужчина пытался найти источник запаха, но тщетно. Только когда он выбежал на улицу, заметил пламя на балконе девятого этажа. Достучаться до соседей долго не получалось. Шевчук вызвал пожарных и разбудил жителей соседних квартир. От начавшегося переполоха хозяева горящего балкона проснулись. К этому времени спасатели уже прибыли на место.

«Приехали пожарные, рукав подключили прямо на этаже и быстро всё потушили. Причину пока не знаю, возможно там проводка замкнула», - рассказал телеведущий.

Благодаря бдительности и быстрой реакции Григория Шевчука огонь не успел распространиться внутрь квартиры и на другие балконы. В противном случае без жертв могло не обойтись.