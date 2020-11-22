Телеведущий Березин рассказал, как его сбило такси в Подмосковье

Телеведущий Владимир Березин рассказал «360» о том, как попал под колеса такси. По словам ведущего, это было около месяца назад, он пожалел водителя, поэтому сказал в больнице, что упал с лестницы.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском районе Московской области. У ведущего там живут родственники.

«Это уже было почти месяц назад, поэтому я на костылях прихрамываю, но считаю, что самое тревожное уже позади, — начал Березин. — Просто на безлюдной сельской дороге такое стечение обстоятельств. Я глянул — нет машины, начал переходить».

Водитель выехал из-за горки, поэтому пострадавший его не заметил. Удар пришелся на левый бок Березина — от плеча до ноги.

Ведущий считает, что в аварии и он, и таксист виноваты поровну. Он — потому что пошел не по переходу, водитель — поскольку ехал со скоростью больше положенных там 40 километров в час.

«Если бы я поднялся метров на сто на деревенской дороге и проходил по пешеходному переходу, он бы меня, конечно, увидел и наверно бы сбавил скорость. И я бы его увидел вдали», — сообщил собеседник «360».

После того как телеведущий прибыл в травмпункт, он отпустил сбившего его таксиста. Врачам он не стал говорить о ДТП, чтобы не ломать жизнь водителя — тому грозила потеря роботы. На попечении у таксиста, как понял Березин, находятся двое или трое детей.

Я ему сказал: «Давай разъедемся с богом. Ты сделал все, что мог. Я все, что мог, сделал. И господь даровал мне жизнь» Владимир Березин телеведущий

По словам Березина, он чудом избежал более серьезных травм: «Если бы еще метр и удар середины капота, я бы взвился и приземлился в неопределенном статусе».

После аварии ведущий пытается быть «вдали от проезжей части». Он считает, что «поступил по совести» с водителем.