Вечеринку нарушителей локдауна пресекли в Ульяновске

В Ульяновске правоохранители пресекли вечеринку, которую устроили в заведении во время нерабочих дней. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Вечеринка произошла в минувшее воскресенье в одном из городских заведений. В ней принимали участие более 80 человек. Трое из них оказались несовершеннолетними. Организаторам и участникам мероприятия грозит штраф.

Полиция изучает видео с мероприятия и проверяет участников. Организаторам вечеринки грозит административный штраф. Участникам — штраф до 50 тысяч рублей, предпринимателям — до миллиона.