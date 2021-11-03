03 ноября 2021, 11:43
Вечеринку нарушителей локдауна пресекли в Ульяновске
Ульяновские правоохранители пресекли вечеринку нарушителей локдауна
В Ульяновске правоохранители пресекли вечеринку, которую устроили в заведении во время нерабочих дней. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Вечеринка произошла в минувшее воскресенье в одном из городских заведений. В ней принимали участие более 80 человек. Трое из них оказались несовершеннолетними. Организаторам и участникам мероприятия грозит штраф.
Полиция изучает видео с мероприятия и проверяет участников. Организаторам вечеринки грозит административный штраф. Участникам — штраф до 50 тысяч рублей, предпринимателям — до миллиона.