Вечеринку на крыше банка в Москве сняли на видео. Накануне там был захват заложников

Солнечная погода в Москве не смогла сдержать по домам группу молодых людей. Они забрались на крышу банка в центре города, притащили туда лежаки и устроили аналог пляжной вечеринки. Видео с места разошлось по социальным сетям.

Как сообщил РЕН ТВ, бдительные граждане вызвали полицию с жалобой на нарушивших самоизоляцию тусовщиков. Однако прибывшие на место полицейские нарушителей на крыше дома не обнаружили. Компания успела переместиться в квартиру, где их задержали.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД, всю компанию из 13 человек задержали и доставили в опорные пункты полиции для составления административных протоколов.

Теперь всем грозят штрафы от 30 до 40 тысяч рублей.

Среди участников вечеринки заметили ведущую телеканала Disney Елизавету Курченко. По данным РЕН ТВ, примечательно, что компания выбрала для своего отдыха банк, где на минувшей неделе мужчина удерживал заложника и требовал привести к нему Ольгу Бузову.