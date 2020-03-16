Каталин Любимова-Кунц госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Вдова Юрия Любимова попала в ДТП. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Любимову-Кунц сейчас находится в реанимации. По данным источника, у вдовы сломана лучевая кость и вывихнуто правое колено.

Каталин Любимова — Кунц жена советского и российского театральногорежиссёра Юрия Любимова. Они познакомились в 70× годах, Любимова-Кунц была переводчиком будущего мужа, но на момент встречи, оба находились в браке. Спустя два года они поженились. Брак регистрировался в Венгрии, так как в СССР было много ограничейний. Позже вергерское правительство направило новую жену Любимова в Москву в качестве корреспондента журнала, посвящённого театру и кино. В Москве они ютились в маленьковй однокомнатной квартире, где спустя год родился их сын.

Через три года чета Любимовых покинула Россию.Режисера пригласили поставить «Преступление и наказание» в Лондоне. Вернуться назад они не могли восемь лет. Совествкий союз лишил Любимова гражданства за его гражданскую позицию и критику цензуры. Лишь в мае 1988 года семья Любимовых смогла вернуться на родину.

2 октября 2014 года режиссёр был срочно госпитализирован в клиническую больницу им. С. П. Боткина в тяжёлом состоянии с диагнозом «сердечная недостаточность». Днем позже он скончался во сне, в возрасте 97 лет.