Происшествия 15 апреля 2023, 02:20 Вдова из Новосибирска помогла раскрыть убийство мужа

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В Новосибирске женщина добилась, чтобы невиновного в убийстве ее мужа выпустили на свободу и задержали настоящего преступника. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Убийство произошло еще в 2017 году, когда муж женщины с размахом праздновал свое 60-летие. На торжестве всем показалось, что 46-летний брат супруги юбиляра, работавший таксистом, ведет себя странно, поэтому его отправили спать. Застолье продолжилось, но потом и остальные гости разошлись по комнатам. Ночью всех разбудил шум.

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Люди увидели, как таксист избивает брата именинника. А потом нашли самого хозяина дома мертвым и в крови.

Изначально за убийство на девять лет осудили брата юбиляра. Но вдова не сдавалась и требовала пересмотра дела. Она была уверена, что убийца — ее брат.

Как добавил «Царьград», сибирячка дошла даже до председателя СК РФ Александра Бастрыкина. В итоге невиновного отпустили спустя год и девять месяцев заключения. А дело направили на пересмотр и арестовали брата вдовы. Теперь его ждет суд.

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