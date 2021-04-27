Вдова автора скульптуры «Петербургский ангел» найдена мертвой у себя дома

Вдова автора скульптуры «Петербургский ангел» Романа Шустрова, художница Мария Касьяненко найдена мертвой у себя дома. Семья женщины рассказала, что в последнее время она была в глубокой депрессии, сообщил «Царьград».

О кончине Касьяненко сообщила ее тетя Евгения Манро. Тело обнаружили в квартире на Римского-Корсакого в центре Санкт-Петербурга. Марии было 35 лет. Как считают родственники, из жизни она ушла добровольно.

«Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек», — написала Манро в своем Facebook-аккаунте.

Супруг Касьяненко Шустров умер от двухсторонней пневмонии — обострения после COVID-19. Он создал скульптуры печальных ангелов, которые установлены в Измайловском парке и Любашинском саду. Когда художник скончался, на набережной Карповки поставили памятник ангела в память о медиках, которые умерли от последствий коронавируса.