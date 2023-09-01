Происшествия 01 сентября 2023, 13:09 Вброс украинских СМИ о пожаре на заводе в Люберцах опровергли Украинские СМИ распространили фейк о пожаре на заводе в Люберцах из-за БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине начали распространять фейковую информацию о якобы попадании беспилотника по зданию Томилинского электронного завода в Люберцах. Автором вброса стал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. В действительности никакого попадания БПЛА в заводское здание не было.

«360» обратился за комментариями к администрации городского округа. При проверке подтвердилось, что данные, которые распространяли украинские издания, — фейковые.

Реклама

«Никакого пожара на территории округа не было», — подчеркнули представители администрации.

При проверке видео из соцсетей с якобы последствиями удара БПЛА выяснилось, что это кадры 2022 года.

Утром 1 сентября о сбитом силами ПВО беспилотнике над территорией городского округа Люберцы заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на месте работают экстренные службы, и поблагодарил военных за то, что не дали противнику испортить День знаний российским школьникам.

На Украине при этом занялись усиленной дезинформацией о случившемся. Местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Минобороны республики опубликовало фейк о том, что в результате прилета дрона в цехе завода в Люберцах вспыхнул пожар.

Еще одним распространителем вброса о БПЛА стал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. В комментарии «РБК-Украина» он заявил, что в Люберцах якобы вспыхнул пожар на заводе, где производят электронику для ракет.