Вблизи университетского кампуса в Филадельфии произошла стрельба

Стрельба произошла вблизи кампуса Темплского университета в Филадельфии, штат Пенсильвания. Полиция задержала двух подозреваемых, сообщил ТАСС со ссылкой на CBS.

Пострадали пять человек, двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии — в теле одного из пациентов врачи насчитали 14 огнестрельных ранений. Ведется расследование.

В середине мая случай шутинга произошел в Буффало, штат Нью-Йорк. Парень открыл огонь в супермаркете Tops Friendly Markets, погибли 10 человек. Преступник транслировал расправу в Twitch. Еще об одном громком деле стало известно в январе. Преступники расстреляли посетителей рэп-концерта в городе Юджин, штат Орегон. Были ранены шесть человек.