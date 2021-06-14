Важна доля секунды. Спасатель объяснил, почему пожары на АЗС так тяжело тушить

Пожары на АЗС очень сложно потушить, потому что в любой момент пламя может разгореться с новой силой — ведь его источник находится в самом эпицентре. Такие ЧП могут закончиться большим количеством жертв и пострадавших, потому что нередко рядом с автозаправками находятся жилые дома.

Об этом «360» рассказал эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев.

«Такие пожары сложно тушить, потому что, грубо говоря, они находятся прямо в очаге возгорания. Всегда возможно повторное возгорание — повторный контакт высокой температуры или какого-то огня с другими, догорающими моментами. Соответственно, заново будет воспламенение. Когда происходит возгорание такого характера, температура воспламенения гораздо быстрее поднимается», — отметил он.

Макеев уточнил, что при пожарах на АЗС время играет очень важную роль. Если при других возгораниях счет идет на секунды или более длительные отрезки времени, то тут важна каждая доля секунды. Это значит, что уровень ответственности должен быть гораздо выше, чтобы не допустить такого возгорания.

«Самый негативный исход — взрыв всех баллонов. Однако необязательно, что все они взорвутся — негативный исход может произойти, если заправка загорится, будет взрыв, огонь перекинется на соседние дома и пойдет по цепочке, уничтожая либо жилую, либо частную собственность», — пояснил он.

Макеев отметил, что пожары на АЗС опасны также большим количеством вредных веществ, которые попадут в воздух при горении. Сильнее всего вреден угарный газ — пострадать от него могут не только те, кто находится возле горящей заправки, но и жители ближайших домов.

«Выделяется угарный газ, который смертелен — достаточно одного вдоха, чтобы человек начал теряет сознание. После второго вдоха человек уже не просыпается. Если его не успели спасти тут же, в эту же секунду, если он не упал у кого-то на глазах, нет человека. [Воздух] очень сильно загрязняется. Сам по себе угарный газ очень сильно загрязняет атмосферу — это абсолютно непригодно для дыхания», — подчеркнул он.

Пожар на АЗС в Новосибирске произошел днем 14 июня. В результате пострадали 25 человек, как минимум один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в больнице находится ребенок 12 лет — его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Открытое горение уже удалось ликвидировать. Причиной пожара мог стать взрыв резервуаров с жидким топливом.