Ваzа: железнодорожник нашел на путях в Брянской области взрывное устройство

Сотрудник железнодорожных путей Андрей обнаружил самодельное взрывное устройство (СВУ) на перегоне Снежетьская — Белые Берега. О находке электромеханика написали авторы Telegram-канала Baza.

Андрей проверял дорожное полотно между станциями Снежетьская и Белые Берега. Во время осмотра релейного шкафа он обнаружил лишние предметы — две канистры с жидкостью, в которые вели провода от аккумулятора. Бдительный железнодорожник сообщил о находке диспетчеру. Но еще до прибытия полиции Андрей вместе с напарником обезвредил СВУ. Они вытащили из канистр провода и вынесли их на улицу.

«Специалисты пришли к выводу, что в релейном шкафу действительно было СВУ зажигательного типа с таймером и аккумулятором, подключенным, предположительно, к емкостям с бензином. Интересно, что при этом релейный шкаф не был взломан, хотя его закрывают на специальный ключ, который подходит только к конкретному участку», — сообщили авторы Telegram-канала Baza.

Всю конструкцию уже направили на экспертизу. Андрей пока не знает, кто мог оставить СВУ в релейном шкафу, не взломав его. Однако его напарник сообщил, что видел странного мотоциклиста в лесополосе у железнодорожных путей.

Авторы Telegram-канала предположили, что найденное СВУ могло быть частью подрывных работ СВУ в Белоруссии. Из республики, по их словам, часто приходят новости о минировании железнодорожных путей.