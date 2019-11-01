ВАЗ влетел под фуру на трассе «Каспий». Пострадали 5 детей

Для того чтобы доставить их в больницу потребовалось несколько бригад скорой помощи.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Позже, когда его задержали сотрудники ДПС в Иловлинском районе, он заявил что просто не понял, что произошло ДТП.

Оценка происшествию и действиям его участников будет дана после окончания следственных мероприятий.