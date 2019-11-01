ВАЗ влетел под фуру на трассе «Каспий». Пострадали 5 детей
Переполненный пассажирами ВАЗ 2112 «догнал» тягач МАЗ на трассе Р-22 «Каспий». 62-летний водитель легковой машины скончался на месте. Кроме водителя в машине находились шесть человек: женщина 35 лет, восьмилетний ребенок и четверо подростков. Все они получили травмы различной степени тяжести, сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Для того чтобы доставить их в больницу потребовалось несколько бригад скорой помощи.
Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Позже, когда его задержали сотрудники ДПС в Иловлинском районе, он заявил что просто не понял, что произошло ДТП.
Оценка происшествию и действиям его участников будет дана после окончания следственных мероприятий.