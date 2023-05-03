Происшествия 03 мая 2023, 23:34 ВАЗ столкнулся с пассажирским поездом в Кузбассе. Водитель погиб

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ДТП произошло в Кузбассе. Там водитель ВАЗ столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.

Авария случилась утром 3 мая. Водитель ВАЗ-21213 выехал на регулируемый железнодорожный переезд между станциями Тайга и Сураново. В этот момент машину сбил поезд № 638 «Новосибирск — Томск». В результате водитель машины получил травмы и умер на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.